قوى الأمن: الطفل الذي تعرض للتحرش ترك ووالدته بسندي إقامة وأعطيا مهلة لتسوية أوضاعهما

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، توضيح حول ما تناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن توقيف الطفل الذي تعرض للتحرش ووالدته، جاء فيه: “بعد ان تقدمت والدة الطفل السوري الجنسية (11 عاما) الذي تعرض للتحرش، المدعوة ش. ط. (مواليد 1980، سورية) بشكوى أمام فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، أجري التحقيق اللازم وتم على أساسه توقيف المتحرش أ.ع. (مواليد 1955، لبناني)، وأحيل إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

كما تم ترك الطفل ووالدته بسندي إقامة وأعطيا مهلة 15 يوما لتسوية أوضاعهما، بسبب إقامتهما غير المشروعة ودخولهما الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص”.