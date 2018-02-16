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توقيف 4 اشخاص كانوا يخططون لسرقة مواد وأدوات لتصنيع المخدرات عبر انتحالهم صفة امنية
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مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون حزبي وخطة ترامب بشأن الهجرة
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قوى الأمن الداخلي: ضبط 1032 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2018/2/15
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قوى الأمن الداخلي: ضبط 1032 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2018/2/15
قوى الأمن الداخلي: ضبط 1032 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2018/2/15
فى:
16 فبراير 2018, 7:47
فى:
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