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قوى الأمن الداخلي: تداولت بعض مواقع التواصل فيديو يظهر أحد الإشخاص يقوم بجر “كلب” بجانب سيارته أثناء القيادة على الطريق العام. بعد المتابعة من قبل مخفر عاريا .. تم تنظيم محضر ضبط بحق السائق لمخالفته قواعد السلامة العامة ومحضر عدلي وترك بسند إقامة، علماً أنه يقوم بتربيته في منزله.

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