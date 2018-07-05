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قوى الأمن الداخلي: بالجرم المشهود فصيلة أميون توقف “ح.ح” لإقدامه على ضرب وتعنيف زوجته في منزلهما الكائن في محلة عين عكرين
قوى الأمن الداخلي: بالجرم المشهود فصيلة أميون توقف “ح.ح” لإقدامه على ضرب وتعنيف زوجته في منزلهما الكائن في محلة عين عكرين
فى:
5 يوليو 2018, 14:33
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