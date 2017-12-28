قوى الأمن الداخلي: الرد على أرقام هواتف تبدأ بـ 0079 يرتب تكلفة مادية مرتفعة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“تتناقل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما منها خدمة الواتس أب، خبرا عن وجود أرقام هواتف دولية تبدأ بــــ 0079 أو غيره، وتحذر من الاجابة عليها بحجة أن المتصل يستطيع إختراق الهاتف ويقوم بسرقة داتا المعلومات والصور وغيرها ….

لذلك يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي أن توضح، أن مجرد تلقي الاتصال لا يؤدي فنيا الى إدخال برنامج خبيث ” VIRUS TROJAN or” الى الجهاز الخلوي المتلقي.

ولكن الضرر الممكن وقوعه يكمن عند إعادة الاتصال بهذا الرقم وفي بعض الحالات عند الرد، مما يرتب تكلفة مادية مرتفعة تفوق التعرفة العادية”.