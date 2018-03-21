قوانين جديدة للحد من التدخين في اميركا

تسعى إدارة “الغذاء والدواء” الأميركية إلى الحد من إستخدام نكهات الفواكه والنعناع في منتجات التبغ، وذلك للتخفيف من جاذبيتها بالنسبة للمراهقين، اذ اصدرت الادارة، يوم الثلاثاء، تعميماً بشأن اعتماد مجموعة من القوانين المتصلة، الرامية إلى إعادة النظر في القواعد التنظيمية المتبعة بإضافة المنكهات للسجائر العادية والإلكترونية والسيجار.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنّ “منتجات التبغ ذات النكهات تجذب الشباب وتشجعهم على التدخين”، مشيرة الى أنّ في الولايات المتحدة الأميريكية لوحدها، “يدخن يومياً 2300 شخص، ممن تقل أعمارهم عن 18 عام، أول سيجارة في حياتهم”.

واضافت الادارة أنّ غالبية المدخنين الشباب “استخدموا سيجارة ذات نكهة عندما دخنوا لأول مرة، كذلك فإن أكثر من 65 في المئة أشاروا إلى أن أول سيجار دخنوه كان بنكهة”.

كما وتدرس الادارة، أيضاً، مسألة تخفيض نسبة النيكوتين في السجائر.