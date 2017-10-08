قوات الشرعية تستعيد قرى ومواقع من الانقلابيين وسط تعز

استعادت قوات الشرعية اليمنية قرى ومواقع عسكرية من قبضة الانقلابيين وسط محافظة تعز، إثر معارك عنيفة بين الطرفين.

وقال بيان لقيادة محور تعز العسكري إن قوات الشرعية سيطرت على قرى العريش والرازي والمديهين ومداخل قرية خربان شرق جبل صبر، كما أحكمت القوات قبضتها على مواقع عسكرية بين منطقتي عبدان والصرمين، ما مكنها من قطع طريق إمداد ميليشيا الحوثي الرابط بين مديريتي صبر وخدير وسط تعز.

وفي محافظة الجوف، قتل 8 من الانقلابيين على الأقل في غارات لتحالف دعم الشرعية، استهدفت دوريات عسكرية في منطقة الفيض بمديرية المتون، كما طالت الغارات مواقع الميليشيات في منطقة بركة مجلي بمديرية المطمة غرب المحافظة.