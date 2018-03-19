قوات الاسد تقصف الغوطة ولجنة المفاوضات تتوصل لاتفاق مبدئي

عاودت طائرات ومدفعية الأسد قصفها المدنيين في الغوطة الشرقية، مجددا، بعد توقف لساعات منذ أشهر، حيث تعرضت مدن وبلدات الغوطة، خصوصا عربين وعين ترما، لقصف عنيف أدى الى سقوط قتلى، كما استأنفت طائرات الأسد وروسيا القصف على دوما بعد أيام من التهدئة، منفذة نحو 20 غارة جوية، لتحصد عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وبث “جيش الإسلام” صوراً ومقطعاً مصوراً وثق تدمير عدد من دبابات ومدرعات ميليشيات الأسد، في أثناء محاولتها اقتحام جبهة الريحان في الغوطة الشرقية.

الى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أنّ لجنة المفاوضات في حرستا بريف دمشق، توصلت لاتفاق مبدئي مع النظام السوري، يقضي بإخراج مقاتلي حركة أحرار الشام مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.

وسط هذه الاجواء اتهم تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأسد باستعمال صواريخ محظورة دوليا، كالنابالم الحارق، والعنقودي، والكيمياوي، في قصف الغوطة، وفقا للمنظمة.

كما طالبت “هيومن رايتس” بنشر مراقبين دوليين في المنطقة، في حال عرقلت روسيا قرارا بشأن وقف الإعدامات الميدانية الانتقامية من قبل جنود الأسد بحق أهالي الغوطة.

انسانيا، تواصل نزوح الاهالي من الغوطة اذ غادر أكثر من 6 آلاف شخص الغوطة الشرقية السورية منذ ساعات الصباح الاولى ليوم الاثنين.

والى الشمال، عادت دير الزور إلى الواجهة مجدداً، بعد الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” على مواقع قوات النظام والميليشيات التي تسانده، على أطراف قرية الحمدان التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور لشرقي، الامر الذي اجبر النظام الى ارسال تعزيزات الى المنطقة.