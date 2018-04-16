ونقلت صحيفة القدس برس الفلسطينية عن بيان للجيش الاحتلال قوله ، بأن قواته اعتقلت خلال الليلة الماضية 30 فلسطينيا، بزعم أنهم “مطلوبون” بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال خلال اقتحامه لمخيم “الدهيشة” للاجئين الفلسطينيين قضاء بيت لحم، وأصيب عدد من الشبان بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وكانت السلطات الاسرائيلية، أعلنت فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة حتى مساء الاربعاء، بمناسبة يوم ما يسمى باستقلال إسرائيل، لا يسمح خلاله للفلسطينيين بدخول القدس إلا في حالات مرضية صعبة.