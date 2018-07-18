قوات الأسد تحرق نوى في درعا.. وحافلات الإجلاء تدخل كفريا والفوعة

شنت قوات النظام السوري قصفا وصفته مصادر المعارضة بالهستيري على مدينة نوى شمال غرب درعا وهي آخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية.

وقتل 12 مدنيا على الأقل في قصف ليلي استهدف مدينة نوى، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد السوري أن “قصفا جويا وصاروخيا عنيفا استهدف مساء الثلاثاء مدينة نوى في ريف درعا الغربي”، دون تحديد ما إذا كان مصدر القصف النظام السوري أم القوات الروسية.

وتحدثت بعض المصادر عن عجز المنقذين عن انتشال عشرات الجثث، بينهم أطفال، في ظل القصف المتواصل، بمئات الصواريخ والبراميل المتفجرة والغارات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الصعوبة البالغة في إسعاف الجرحى أو نقلهم إلى مناطق أخرى، وسط معلومات عن خروج مستشفى في المنطقة عن الخدمة.

وإثر عملية عسكرية بدأتها في 19 حزيران ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت قوات النظام من استعادة نحو 90 بالمئة من محافظة درعا، ولا تزال بعض الفصائل تتواجد بشكل أساسي في ريفها الغربي.

وتنضم بلدات الريف الغربي تباعا إلى الاتفاق، الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

كما خرج بموجبه، الأحد، مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا، مركز المحافظة ومهد حركة الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاعا داميا.

وتجري مفاوضات حاليا لانضمام مدينة نوى، التي يعيش فيها عشرات آلاف السكان والنازحين الفارين من المعارك إلى الاتفاق، بحسب المرصد.

من جهة اخرى، قال تلفزيون النظام السوري، إن حافلات وسيارات إسعاف دخلت بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل مقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء، في إطار اتفاق لإجلاء سكان.

وأفاد التلفزيون بدخول “88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضي بإجلاء عدد من أهالي البلدتين المحاصرتين”.

وقالت مصادر، أمس الثلاثاء، إن مفاوضين من المعارضة وآخرين مدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لإجلاء آلاف الأشخاص من البلدتين الشيعيتين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون النظام.