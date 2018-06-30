قمّة نارية بين التانغو والديوك و البرتغال يضرب موعدا مع الأوروغواي

تعود عجلة ​كأس العالم​ ٢٠١٨ اليوم للدوران من جديد بعد فترة راحة شهدها يوم أمس الجمعة. ففي تمام الساعة الخامسة بتوقيت ​بيروت​، ستكون أنظار العالم متجهة على مواجهة ستجمع بين منتخبي ​الأرجنتين​ و​فرنسا​ في أولى مباريات ال١٦، حيث سيتسلح التانغو بنجمه الأول ​ليونيل ميسي​ لمواصلة الحلم نحو النهائي، لكن طموح زملاء ليو سيصطدم بمنتخب مدجج بالنجوم يسعى لتكرار إنجاز ​مونديال​ ١٩٩٨.

وفي تمام الساعة التاسعة، سيتواجه منتخبي ​البرتغال​ و​الأوروغواي​، والفائز منهما سيواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وفرنسا بالدور ​ربع النهائي​. البرتغال بقيادة ​كريستيانو رونالدو​ ستحاول مواصلة المشوار والذهاب بعيدا بالمونديال، في مواجهة منتخب يضم في صفوفه إثنان من أفضل لاعبي العالم إيدنسون ​كافاني​ ولويس سواريز.

وفي هذا السياق، اكد ​فيرناندو ​سانتوس​​ مدرب منتخب البرتغال صعوبة مواجهة ​أوروغواي​. المدرب قال : “أعلم ان المباراة صعبة على كلا الفريقين اوروغواي لم تستقبل أهداف حتى الآن لكننا راقبناهم عن كثب وشاهدنا الذي قدموه خلال اللقاءات السابقة” .سانتوس أضاف : “لديهم عناصر قوية للغاية كذلك نحن ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد والأفضل سيحقق الفوز وبالنسبة لي فأنا مؤمن بأننا من سيفوز ” .

وأكدت الرئاسة الروسية “الكرملين” أن الرئيس الروسي ​فلاديمير ​بوتين​​ أهدى اثنين من مشجعي ​الأرجنتين​ تذكرتين لحضور مباراة الأرجنتين و​نيجيريا بعدما فاتهما حضور المباراة السابقة ضد ​​كرواتيا​​ بسبب خطأ غير مقصود من قبلهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في حديث لوكالة انترفاكس: “هل أمر بوتين بمنح المشجعين تذكرتين؟ نعم هذه هي الحقيقة”.

عربيا، توفي اللاعب ​المصري​ ​محمد فاروق​ بعد إصابته بأزمة قلبية حادة خلال مشاركته في إحدى ​مباريات كرة القدم​ الودية .وفوجئ الحاضرون لإحدى المباريات الودية بقرية أبا البلد التابعة لمحافظة المنيا جنوب مصر ومسقط رأس اللاعب بسقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب ثم اكتشفوا أنه فارق الحياة .وتبين إصابة اللاعب بأزمة قلبية أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم وفاته .