قمة القدس.. خادم الحرمين يوجه انتقادات لأنشطة إيران التخريبية في المنطقة

القضية الفلسطينية، وتدخلات إيران في المنطقة، والأزمة السورية واليمنية، بالإضافة الى مكافحة الإرهاب.. ملفات طغت على الدورة 29 من القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية.

وتشديدا منه على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على القمة الحالية اسم القدس مؤكدا على وجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية معلنا عن تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وووكالة الأونروا.

الملك سلمان تطرق الى التحديات التي تواجها دول المنطقة من الإرهاب محذرا من خطورة السلوك الإيراني في المنطقة ومجافاته لحسن الجوار عبر دعم الميليشيات.

وإذ شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر مسار جنيف أوضح أن مدينة القدس هي مفتاح السلام وحجر الأساس في المنطقة.

بدوره اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الولايات المتحدة الأميركية باتت طرفا في الصراع مع الإحتلال ولا تتمتع بالمصداقية محذرا من أن القدس تشهد هجمة إستيطانية غير مسبوقة تسعى لطمس هويتها بدعم من واشنطن.

الإدانات الشديدة لتدخلات إيران في المنطقة جاءت أيضا على لسان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى اللذين دعا أيضا الى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

ومع دعوة ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني الى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في سوريا طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة وضع استراتيجية مشتركة لحل الأزمة السورية.

في غضون ذلك بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين رسالة إلى جامعة الدول العربية، أكد فيها استعداد موسكو للعمل مع الدول العربية للوصول الى التسوية السياسية وإعادة الإعمار في سوريا والعراق وضمان الأمن الإقليمي.