قلق ايراني من قانون كاتسا.. ومطالبة واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي

فيما تسعى الجمهورية الايرانية الى ايجاد حلّ للاتفاق النووي المبرم مع الدول الست الكبرى، أثار قانون كاتسا الأميركي عاصفة من ردود الفعل.

أعلن الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، اليوم في روما، ان ايران “تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 شأن برنامجها النووي”.

وصرح في افتتاح مؤتمر حول نزع الاسلحة النووية في روما: “أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها ايران في الموضوع النووي بموجب “خطة العمل المشتركة الشاملة” اي الاتفاق النووي الايراني.

من جهتها، ذكرت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني بأن “احترام ايران التزاماتها في الملف النووي تم التحقق منه 8 مرات”.

وصرحت موغيريني التي شاركت في اتصال فيديو عبر الانترنت: “الآن وقت فتح قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها”، مضيفة: “لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة” الان مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن برلين وباريس ولندن تدعو واشنطن للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن طهران ملتزمة بشروط الاتفاق.

وأشار إلى أن برلين قلقة بشأن احتمال تفاقم الوضع في حال خروج واشنطن من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية سترفض التخلي عن برنامجها النووي العسكري في حال انهيار الاتفاق النووي مع إيران.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن دعمها لخطة العمل الشامل المشتركة حول تسوية الملف النووي الإيراني.

وأوضح مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أن ماي صرحت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “بريطانيا تبقى متمسكة بالاتفاق الذي يحمل أهمية حيوية للأمن الإقليمي”.

هذا وحذر الكرملين من “عواقب سلبية” إذا ما قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضافت: “يمكننا فقط ان نحاول التكهن بما ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما نقوم به الآن”، مشيرا إلى أن بوتين اشاد مرارا بأهمية الاتفاق.

وكان ترامب هاجم النائب والسيناتور بوب كوركر بتغريدات على حسابه في “تويتر”، واتهمه بأنه لعب دوراً أساسياً في إبرام الاتفاق النووي المثير للجدل مع طهران، في فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وكتب الرئيس الأميركي على “تويتر”: “كان يريد كوركر أن يصبح وزيرا للخارجية الأميركية، أنا قلت: لا شكرا، لأن السيناتور لعب دورا بارزا في إبرام الصفقة الرهيبة مع إيران”.

يذكر أن ترامب سيعلن عن قراره الجديد بشأن الاتفاق النووي مع ايران الخميس المقبل.