قلب بيروت ينتفض للحياة في احتفال مجاني ليلة رأس السنة

في ساحة النجمة ستنطلق الحياة من جديد. وفي ليلة رأس السنة، ستعود عقارب الساعة الى الوراء، لا الى لحظات الأسى بل الى لحظات الفرح.

وعن الاحتفال الذي سيقام مساء الاحد، قال رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني في حديث لتلفزيون “المستقبل” ان “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري طلب ان يقام احتفال رأس السنة في ساحة النجمة وقد تم الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري والاتفاق على اقامة الاحتفال في هذا المكان”.

عند السادسة من مساء الأحد موعد بدء السهرة الحدث، وسوف تكون التحضيرات قد أنجزت، فالعمل ليل نهار.

نجوم من الصف الأول سيشاركون المواطنين والسياح العرب والاجانب، توديع العام 2017 واستقبال العام 2018.

كما ستقام عروض بصرية للمرة الاولى على جدران مباني الساحة، وسوق الأكل سيفتح طوال وقت المهرجان.

ودعا عيتاني اللبنانيين والسياح الى المشاركة في هذا الاحتفال الذي هو مخصص للعموم ودون اي تكلفة.

ويبقى الامل ان تعود العاصمة لتنافس كالسابق اهم عواصم العالم بالضوء والجمال.

تقرير: ربيع شنطف