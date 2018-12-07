قطاع المحامين في تيار المستقبل يصدر بيانا لتصويب الحقائق عما حصل في الجاهلية

بعدما دأب وئام وهاب على تضليل الرأي العام اللبناني مستغلا صفته السياسية والظهور الاعلامي للتأثير على المسار القضائي وتشويه الحقائق اصدر محامو تيار المستقبل بيانا صوبوا فيه الحقائق.

فاشاروا الى ان قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على أن مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية يساعدون النيابة العامة، وبالتالي فإن من صلاحيات شعبة المعلومات اجراء التبليغات.

وأضاف المحاومون إن الإخبار المقدم بوجه المدعو وهاب قد أتى وفقا لأحكام المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على اثارة النعرات الطائفية والمس بالسلم الأهلي.

واوضحوا بان وهاب قد اعطى ثلاث روايات مختلفة لما حدث في بلدة الجاهلية فتارة صرح بأنه كان على بعد خمسة أمتار من أبو دياب وتارة اخرى بأنه كان على مائدة الطعام أثناء إطلاق الرصاص وطورا بأنه لم يكن في المنزل اثناء اطلاق النار.

ومما جاء في البيان التوضحيح بان وهاب قام بتوزيع شتائمه على العديد من الشخصيات بما فيها كل من الرئيس سعد الحريري ومدعي عام التمييز و مدير عام قوى الامن الداخلي.

و إدعاءاته ووكيله بان لديه حصانة سياسية هو أمر مخالف للدستور لذلك دعا المحامون وهاب للكف عن محاولاته اثارة الرأي العام واستغلاله والتعرض للسلطة القضائية وعدم التلطي وراء غرائز مذهبية أو مناطقية حفاظاً على السلم الأهلي.