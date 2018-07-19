قطار التهجير يصل القنيطرة باتفاق بين روسيا والمعارضة

صعدت قوات الاسد والمقاتلات الروسية قصفها لحوض اليرموك بريف درعا الغربي واستخدمت راجمات وصواريخ فيل والمدفعية، التي لم تتوقف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتركز القصف على بلدات تسيل وعدوان وجلين في محاولة لقوات الأسد للسيطرة عليها، بعد محاصرتها من الجوانب كافة.

هذه التطةرات اتت في اعقاب فرض الجانب الروسي اتفاقا مع فصائل المعارضة في القنيطرة

يعيد قوات النظام إلى هذه المنطقة القريبة من الجولان السوري ، وينهي وجود المعارضة التي سيطرت عليها بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولا يبتعد الاتفاق عن اتفاقات الجنوب السوري، حيث يقضي بحسب المرصد، بخروج جميع الرافضين للاتفاق من مقاتلين ومدنيين آخرين إلى الشمال السوري،

من جهة ثانية انتهت عملية إجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في إدلب، واللتين كانت تحاصرهما هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)

المرصد السوري أكد أن البلدتين باتتا خاليتين من السكان تماماً بعد إجلاء حوالي ستة آلاف وتسعمئة شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام بموجب اتفاق روسي وتركي.