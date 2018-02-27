قضية “بلهارسيا النيل” تسجن المطربة شيرين

اصدرت محكمة مصرية حكما بسجن المطربة شيرين عبد الوهاب 6 أشهر، وإلزامها بدفع عشرة آلاف جنيه مصري (أكثر من خمسمئة وخمسين دولارا) لإدانتها بالإساءة لسمعة بلادها.

وكانت الفنانة شيرين قد اعتذرت عما اعتبره بعض المصريين إساءة لبلادهم خلال حفل فني أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام الجاري.

كما قالت شيرين إنها لم تقصد الإساءة لمصر وشعبها، في ردها على طلب إحدى المعجبات بغناء إحدى أغنياتها الوطنية المشهورة “ما شربتش من نيلها”، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو عن كونه “دعابة في غير محلها” منها للجمهور.