“قضية القناصل”.. مواجهة جديدة بين “أمل” و”الوطني الحر”

عادت المواجهة الكلامية بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” عبر وزراء الطرفين الذين تبادلوا الاتهامات بالتحكم بالسلطة والقرارات. وجاءت المواجهة الجديدة على خلفية ملف “القناصل الفخريين” الذي اتهم وزير الخارجية جبران باسيل “حركة أمل” بعرقلته من دون أن يسميها، ليأتي الرد من وزير المالية علي حسن خليل، ممثل حركة “أمل” في الحكومة، واصفا باسيل بـ “أعجوبة البلد”.

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر وزارة الخارجية لـ”الشرق الأوسط” أن “قضية القناصل الذين لا يحتاجون إلى أي نفقات مالية إضافية من الدولة ويتم اختيارهم انطلاقا من موقعهم الاجتماعي وحضورهم في البلد الذي يعيشون فيه، كان قد تم الاتفاق عليها في جلسة الحكومة الأخيرة واتفق على وضع أسماء الذين سيتولون هذه المهمة، لكن هناك عرقلة من قبل وزراء حركة أمل”.

في المقابل، ينفي وزير الزراعة غازي زعيتر، ممثل “أمل” في الحكومة، الموضوع ويؤكد لـ”الشرق الأوسط”: “لا مشكلة في هذه القضية أبدا على العكس كل الأطراف كانت مرحبة به لكن قرار مجلس الوزراء بالتعيينات لم يمر عليه أكثر من أسبوعين، وبالتالي لدينا الوقت الكافي”، وأضاف: “لكن يبدو أن باسيل يحاول خلال وجوده في الخارج اللعب على وتر الاغتراب للحصول على أصوات إضافية”.

ورد زعيتر بشكل مباشر على وزير الخارجية بالقول: “فليخجل باسيل من نفسه. القناصل لا يعرقلهم أحد إنما هو من يعينهم، ولا يحتاج الأمر إلى مجلس وزراء. هذا الكلام يدل على عرقلة مقصودة متعمدة وتشويه للحقائق، وعندما يعلن ذلك من أجل كسب بعض أصوات المغتربين بإطلاق مواقف سياسية فهذا معيب، وعندما يقول أنا عابر للطوائف عليه أن يعمل من أجل ذلك بالفعل وليس بالقول”.

وكانت الحكومة قد وافقت في 15 شباط الماضي على استحداث 43 قنصلية جديدة في 28 بلدا، إضافة إلى 52 قنصلية كانت أقرت سابقا.

ويوضح وزير العدل السابق إبراهيم نجار الإجراءات المتبعة لتعيين أي قنصل في الخارج بالقول لـ”الشرق الأوسط”: “هذا القرار هو فقط من صلاحية وزير الخارجية وبالتالي إذا كان هناك وجود لأي عرقلة فإنها ستكون لأسباب متعلقة بالتوزيع الطائفي والمحاصصة وليس أكثر”.

ومع قضية القناصل، استعيدت أيضا قضية ما تعرف بـ”حراس الأحراج” الذين أعاد التذكير بهم زعيتر أمس، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “هؤلاء نجحوا في مجلس الخدمة المدنية قبل أكثر من عام ووقع على تعيينهم وزير الزراعة الوصي ووزير المالية ورئيس الحكومة ولا يزال ينتظر توقيع رئيس الجمهورية، لكن باسيل يرفض السير في التعيين بحجة عدم التوازن الطائفي”.

وكان باسيل تطرق أمس إلى قضية تعيين القناصل، قائلاً: “أخجل من القول إن هناك في لبنان من يحرم المستحقين توقيعه لتعيين قناصل فخريين مستعدين لخدمة لبنان مجانا فيما يجب أن يكون لنا جيش من القناصل الفخريين من دون أن نترجى أحداً من السياسيين”.

وأتى الرد من وزير المالية بالقول: “لا يكتفي أعجوبة البلد في تسميم عقول اللبنانيين في الداخل، بل يوسع مساحة أكاذيبه الممجوجة لبلاد الاغتراب عله يحصد ما يعوض فشله المستمر، وآخره في أفريقيا”. وأضاف: “خفف من كهربتك واسمع مجدداً أنني أفتخر بتوقيف صفقاتك المفتوحة التي ستنهي مصداقية البلد”، ليعود باسيل ويرد على الرد في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية في أستراليا، قائلاً: “يحاولون تسميم الانتشار، فلكل شخص الحق بأن يكون له انتماء سياسي، ولكن لا يحق لأحد أن يقسم الاغتراب اللبناني بسبب انتمائه السياسي وبسبب الخلافات السياسية. ورأى أنه “يجب أن نحيد الانتشار عن السموم والسياسة في لبنان. ونحن نريد إعطاء الانتشار اللبناني، أما البعض الآخر فيريد أن يأخذ منه، وهذه هي نقطة الخلاف بيننا وبينهم”.

المصدر: الشرق الأوسط