وتابع لافروف “بالنسبة للدول الأخرى، فإن رد موسكو سيكون متطابقا للجميع في ما يتعلق بعدد الأشخاص الذين سيغادرون روسيا”.

وتابع “في هذه اللحظة بالذات تم استدعاء سفير الولايات المتحدة جون هانتسمان إلى الوزارة حيث يبلغه نائبي سيرغي ريابكوف بمضمون إجراءات الرد إزاء الولايات المتحدة”.

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين طرد 60 دبلوماسيا وأغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل في إطار إجراءات الرد بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس في بريطانيا.

وتشمل إجراءات الطرد المنسقة تأييدا للندن التي تتهم موسكو بالوقوف وراء عملية التسميم، أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأميركا الشمالية وأوكرانيا وحتى في أستراليا.

وعلق لافروف: “نريد الرد على قرارات لا يمكن السكوت عنها بتاتا وتم اتخاذها ضدنا بتأثير من ضغوط قوية مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا”.

وكانت روسيا شددت مرات عدة على عدم تورطها في القضية واتهمت بريطانيا بـ”عدم الرغبة في الاستماع إلى رد” موسكو.