قضايا مدينة صيدا بين تيار المستقبل ورئيس البلدية

حمل وفد من “تيار المستقبل” في صيدا والجنوب الى رئيس البلدية المهندس محمد السعودي افكاراً ومقترحات لمؤازرة الخطوات التي تقوم بها البلدية على صعيد ايجاد الحلول للعديد من القضايا التي تعتبر اولوية للمواطنين.

واعلن منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود الذي تقدم الوفد عن تشكيل لجنة من قبل التيار على صعيد مدينة صيدا مهمتها التواصل الدوري مع البلدية من اجل متابعة كل قضايا المدينة الحياتية والبيئية والانمائية وما يستجد من امور.

وجرى خلال الاجتماع البحث في ورقة أولى قدمها التيار للبلدية تضمنت خمسة بنود:

1- الشأن الحياتي ( التقنين الكهربائي – المولدات والعدادات – ازمة المياه)

2- الشأن الخدماتي والتنظيمي للمدينة (النظافة – مواقف السيارات – ازالة المخالفات – ترتيب الشوارع الداخلية).

3- الشأن البيئي (النفايات والعوادم – مشروع تأهيل منطقة الردم في الحاجز المائي- مشروع الفرز من المصدر)

4- الشأن الاقتصادي والتجاري : تفعيل دور الوسط التجاري وتنظيم الأسواق بالتعاون مع جمعية التجار.

5- الشأن الانمائي : سير العمل في بعض مشاريع المدينة المنجزة والمشاريع القائمة حاليا او التي ستنفذ مستقبلا.

وبعد مناقشة هذه البنود وطرح المقترحات من قبل الوفد تقرر عقد اجتماعات لاحقة لمتابعتها مع رئيس البلدية من قبل لجنة منبثقة عن التيار.

واثر اللقاء اعتبر السعودي أن الاجتماع كان “منتجا جدا وكان لديهم أجندة محددة فتباحثنا بمختلف المواضيع التي تهم ابناء مدينة صيدا كما تم التباحث في المشاكل الموجودة ومناقشتها ووضع اقتراحات لها ومنها على سبيل المثال موضوع الزيوت التي ترمى من بعض المحال في مصارف المياه وهذه الزيوت خاصة في فصل الشتاء تجمد وتسد المصارف فكان هناك اقتراح بتخصيص سيارة تجول على هذه المحلات لأخذ هذه الزيوت وهذه الفكرة انا سأنفذها. وكانت مناقشة بين البلدية وبين وفد “المستقبل” تم خلالها وضع كل الافكار والاقتراحات فكان الاجتماع عبارة عن جوجلة للمشاكل والحلول”.

وتمنى السعودي ان تبقى هذه الاجتماعات مستمرة مستقبلا لما تعود به من فائدة على المدينة ككل.

ومن جهته، أوضح حمود أن “الزيارة كان لها شقان، الشق الاول هو هذه الزيارات الدورية التي نقوم بها لرئيس البلدية ونتناقش معه بمواضيع تهم مدينة صيدا والمنطقة. والشق الثاني كان تقنيا وعمليا، فقد تناقشنا بمختلف المواضيع وأعضاء المنسقية ارادوا الاستفسار عن مواضيع تهم مدينة صيدا والبلدية وعرضوا بعض الأفكار والمقترحات وحصلت مناقشة مفتوحة تلاها خطة عمل، ونحن كتيار مستقبل قدمنا طاقاتنا من حيث المهندسين او التقنيين وقلنا اننا جاهزون لأي تعاون مع البلدية لإنجاح عملها وخدمة هذه المدينة واهلها وقاطنيها”.

ولفت حمود الى ان الاجتماعات من قبل فريق العمل الممثل بلجنة منبثقة عن تيار المستقبل ستتابع مع رئيس البلدية وقال: نحن جاهزون لأي تعاون بأي طريقة ممكنة لدعم جهود البلدية وتحسين كافة الخدمات للمواطنين في المدينة.