غارات على مناطق المعارضة السورية.. وقلق أميركي من احتمال استخدام السارين

رغم خضوع المناطق إلى اتفاق خفض التصعيد، قصفت قوات النظام السوري بأكثر من 100 صاروخ وغارة مناطق عدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأدى القصف إلى وقوع إصابات إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات، بخاصة في بلدتي مسرابا وأوتايا ومدينتي دوما وحرستا.

وترافق قصف النظام لمناطق الغوطة مع اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والميليشيات الموالية لها.

وفي حماه، قضى عدد من المدنيين إثر غارات جوية على بلدة كفرنبودة كما تم استهداف مستشفى حسن الأعرج ما أدى إلى خروجه عن العمل.

وأوضح ناشطون أن معظم المناطق المحررة شمال حماة تشهد تصعيداً عسكرياً وقصفاً جوياً من قبل الطيران الروسي.

وليس بعيداً، تعرضت مناطق في مدينة خان شيخون في ريف إدلب إلى قصف من النظام بالقذائف المدفعية، ما تسبب بوقوع إصابات، فيما تعرضت كل من معرة النعمان وسراقب إلى قصف بالبراميل المتفجرة.

وفي هذا السياق، اعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس ان الولايات المتحدة “تخشى” ان يكون غاز السارين استخدم في الاونة الاخيرة في سوريا رغم عدم وجود ادلة على ذلك في الوقت الراهن.

وقال ماتيس انه “تم استخدام” الكلور “مرات عدة” في هجمات في سوريا وذلك ردا على اسئلة صحافيين في البنتاغون حول الاتهامات التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية الخميس.

وحذر وزير الدفاع الاميركي من ان النظام السوري “سيكون مخطئا اذا انتهك مرة جديدة الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية”.