قسم لعلاج السرطان بأحدث التقنيات في مستشفى طرابلس الحكومي

أيام قليلة و يفتتح مركز من أهم المراكز الطبية في طرابلس ولبنان، مختص في تشخيص وكشف وعلاج الأمراض السرطانية.

“قسم العلاج بالأشعة والتصوير النووي والرنين المغناطيسي” في مستشفى طرابلس الحكومي، هو ثمرة التعاون والشراكة بين القطاع العام المتمثل بمستشفى طرابلس الحكومي والخاص المتمثل بمختبر مركز الاطباء للتشخيص، سيتم تدشينه في أواخر الشهر الجاري برعاية من الرئيس سعد الحريري.

هذا المشروع الذي بلغت كلفته ثمانية ملايين دولار أميركي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 1560 متراً مربعا وينقسم إلى أربعة أقسام.

القسم الأول يتضمن أجنحة عدة أبرزها “قسم التشخيص”

ومختبر جرعات و حقن المرضى. وقدرته الإستيعابية الشهرية تصل إلى250 مريضًا.

القسم الثاني يحتوى على:

قسم للعلاج بالأشعة للأمراض السرطانية.

وعيادات خاصة لمتابعة حالات المرضى, بينما القدرة الإستيعابية الشهرية لهذا القسم تصل إلى 60 مريضًا

القسم الثالث:

وهو قسم الرنين المغناطيسي ويحتوي على أحدث الأجهزة العلاجية كباقي الأقسام

والقدرة الإستيعابية اليومية له 35 مريضًا

أما القسم الرابع فهو قسم مخصص للأمور الإدارية والخدمات العامة

المركز سيكون أيضًا مركزًا لتنظيم البرامج التدريبية للكوادر الطبية, ليس فقط على صعيد طرابلس والشمال بل على صعيد كل لبنان.