قريطم تستعيد ذكريات “أبو بهاء”.. الحريري: سنكمل المسيرة

أيام رفيق الحريري استعادتها بيروت أمس بذكريات ممزوجة بالألم والأمل، وغصة طغت على أجواء لقاء قريطم بين جيران الرئيس الشهيد والرئيس سعد الحريري الذي اضطر أكثر من مرة إلى قطع كلمته متأثراً بلحظة الوقوف في باحة القصر على وقع هتافات الوفاء للرئيس الشهيد “أبو بهاء”.

ومن قلب “هذا البيت الذي شهد الكثير من الأفراح والمآسي وتوحد فيه اللبنانيون” عاهد الحريري جيران الرئيس الشهيد ومحبيه في بيروت وكل لبنان باستكمال الدرب والنهج قائلاً: “سنكمل مسيرة رفيق الحريري، هذا المارد الذي تركنا لكنه باق في قلوبنا وعلى قلوبهم”.

وخلال الاحتفال الذي أقامه في باحة قريطم، نبه الحريري إلى كون الانتخابات النيابية المقبلة “مصيرية بالنسبة لبيروت لأن هناك من يحاول أن يلغي تيار المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط”.

وأردف بعد أن غلب عليه دمع التأثر خلال استذكاره الرئيس الشهيد: “ربما تسيل الدمعة ولكن نحن “قدها” ليس من باب الضعف بل التأثر وهذا ما يفرقنا عن الآخرين أننا نشعر بالناس ونبكي معهم ونفرح معهم”.

وإذ شدد على أن “من قتلوا رفيق الحريري لم ينجحوا بل على العكس جعلونا نقف مع بعضنا البعض”، أبدى تصميمه وعزمه على إكمال المسيرة “شاء من شاء وأبى من أبى”، داعياً أهل بيروت إلى “أن يستنهضوا أنفسهم في 6 أيار ليس لأجل سعد الحريري ولا لأجل “تيار المستقبل” بل من أجلهم ومن أجل المحافظة على هوية العاصمة وقرارها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أولم ظهر أمس في بيت الوسط على شرف رجال الدين والعلماء والمشايخ الذين تقدمهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور الرئيس تمام سلام ومرشحي “المستقبل” في دائرة بيروت الثانية.

فأكد خلال اللقاء على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الدينية الإسلامية “بالشأن السياسي والوطني في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، خصوصاً في بيروت التي يبدو أن هناك مخططاً متعمداً لتفتيت أصوات عائلاتها لتذهب في النهاية لخدمة المصلحة الانتخابية للائحة الأخرى”.

كما تطرق الحريري إلى ضرورة التزام جميع اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس “في ظل الصراع الدولي القائم والتطورات العسكرية التي ترتبت على مجازر الكيماوي في دوما”، محذراً من أن “هناك من يلجأ للالتفاف على قواعد النأي بالنفس ويستخدم المنابر الانتخابية والإعلامية وسيلة للتهجم على الأشقاء العرب”.