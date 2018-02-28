قريباً.. خدمة الإنترنت على سطح القمر

يبدو أن شبكة الإنترنت عبر الهواتف النقالة ستتوفر قريباً على سطح القمر. فقد أعلنت كل من شركتي فودافون ونوكيا عن خطط لتثبيت شبكة 4G على سطح القمر، سيتم استخدامها خلال المهمة الخاصة الأولى إلى هناك في العام المقبل .(2019)

وتعتزم شركة ألمانية تدعى PTScientists إطلاق حملة رائدة إلى القمر في 2019، وسيكون بإمكان المستكشفين من الروبوتات، الاتصال عبر نظام “4G” مع المحطة المستقلة للملاحة.

وقال هانز أميتسريتر، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون بألمانيا: “إن هذا المشروع ينطوي على نهج مبتكر جذريًا لتطوير البنية التحتية لشبكة الهاتف النقال”.

من جهته، قال روبرت بوهمي الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية PTScientists: “إن مهمة القمر يمكن أن تضع الأساس للبعثات في النظام الشمسي والفضاء السحيق”.

وأضاف: “من أجل السفر خارج الأرض، فنحن بحاجة إلى تطوير البنى التحتية خارج كوكبنا الأم.. ومع بعثة القمر سوف نقوم بإنشاء واختبار العناصر الأولى لشبكة اتصالات مخصصة على سطح القمر”.

إلى ذلك، أوضح أن “الشيء العظيم حول حلول (الجي فور) هو أنها ستوفر الكثير من الطاقة التي نستخدمها في إرسال البيانات، ما يمكن من القيام بمهام أكثر”.

المصدر: العربية.نت