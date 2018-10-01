قرعة البطولة العربية : هومنتمن يصطدم بجمعية سلا وبيروت يقابل الاتحاد السكندري

عقد الاتحاد العربي لكرة السلة و​ نادي بيروت ​ منظم ​ بطولة الاندية العربية ​ الـ 31 تكريماً للراحل هنري شلهوب مؤتمراً صحافياً في فندق لانكستر الحازمية مساء الأحد للإعلان عن اسماء الفرق العشرة المشاركة في البطولة التي تنطلق منافساتها الثلاثاء في الثاني من شهر تشرين الاول 2018 ، على ملعب مجمع الشياح الرياضي ولاجراء عملية سحب القرعة .

وتواجد من الاتحاد العربي نائبا الرئيس عبد الرحمن المسعد ومجدي ابو فريخة، والامين العام عبد الله شلبي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة ​أكرم الحلبي​ ورئيس نادي بيروت ​نديم حكيم​ ومدير البطولة الزميل ابراهيم وهبي، عضو اللجنة الأولمبية جاسم قانصوه .كما حضر مدير العلاقات العامة في الاتحاد عوض سامي، وعضو اللجنة الفنية حسن يوسف ومدير الاتحاد شريف زكي الذي ساهم بعملية القرعة ومسؤولو الاندية المشاركة وحشد من رجال الصحافة والاعلام.

حكيم

بداية النشيد الوطني اللبناني، فترحيب من الزميل فارس كرم، ثم كلمة رئيس نادي بيروت نديم حكيم رحّب فيها بالضيوف العرب في بلدهم الثاني لبنان، مشيراً الى ان الاجتماع السنوي كان في دورة الراحل هنري شلهوب، واليوم الاجتماع اكبر وأوسع لتنظيم بطولة الاندية العربية تكريماً للراحل شلهوب الذي كان يعشق هذه اللعبة، واليوم يكمل المسيرة مع نجله جورج شلهوب.

وتوجّه حكيم بالشكر الى الاتحاد العربي برئاسة اللواء اسماعيل قرقاوي واعضاء المكتب التنفيذي، والى الاتحاد اللبناني لكرة السلة ورئيسه اكرم الحلبي، والى رجال الاعلام وكل من ساهم وسيساهم بنجاح البطولة.

لحلبي

بعدها كانت كلمة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي الذي رحب بكل الاشقاء العرب في لبنان، وهنأ رئيس نادي بيروت نديم حكيم على هذه الاستضافة التي وصفها بـ “المغامرة”، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، داعياً الى الاهتمام دائماً بالسلة العربية عبر استراتيجية مشتركة ، التي تتطور من خلال هذه المنافسات والى الاهتمام بالفئات العمرية، وتمنى التوفيق للجميع في البطولة.

المسعد

ثم تحدث نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد السعودي عبد الرحمن المسعد الذي نقل بادىء الأمر تحيات رئيس الاتحاد العربي اللواء اسماعيل القرقاوي، مبدياً سروره لتنظيم لبنان لهذه البطولة عبر نادي بيروت متمنياً ان تكون بطولة ناجحة بكافة المقاييس.

وشكر المسعد الاتحاد اللبناني لكرة السلة ورئيسه اكرم الحلبي ورئيس نادي بيروت نديم حكيم وهنأه على اصراره الكبير لجمع اكبر عدد من الفرق العربية، متمنياً ان تكون المنافسات الرياضية على اعلى مستوى.

شلبي

ثم كانت كلمة لأمين عام الاتحاد عبد الله شلبي الذي شكر بدوره نادي بيروت والاتحاد اللبناني للعبة على الاستضافة، مشيدا بالعمل الكبير الذي يقوم به مدير البطولة الزميل ابراهيم وهبي من عمل كبير لتأمين كل مستلزمات حضور الفرق واقامتهم وغيرها، كما شكر الوسائل الاعلامية على حضورها ودعمها للبطولة.

ابو فريخة

وأخيراً قبل اجراء عملية القرعة، تحدث نائب الاتحاد، رئيس الاتحاد المصري مجدي ابو فريخة الذي اشاد بالاستضافة في لبنان عبر نادي بيروت مبدياً اعتزازه بصداقته برئيس النادي المنظم نديم حكيم، وتمنى التوفيق لجميع الفرق.

القرعة

وقام عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العربي شريف زكي بإجراء عملية القرعة والتي كانت موجهة بحيث لا يتواجد فريقان من نفس البلد، كما جرى ترقيم الفرق بالقرعة ايضاً في كل مجموعة لتنظيم جدول المباريات.

وضمت المجموعة الاولى كلاً من نادي بيروت، ​العربي القطري​، ​النصر السعودي​، اهلي سداب العماني و​الاتحاد السكندري​.

وضمت المجموعة الثانية فرق ​هومنتمن​ حامل ​اللقب​، شباب قلنديا ​الفلسطيني​، ​سبورتنغ​ المصري، جمعية سلا المغربي و​الفتح​ السعودي.