قرد خطر دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية... وناشطة بيئية تحذر

في خطوة غير مسبوقة، تواجد قرد من فصيلة البابون الخطيرة في الاراضي اللبنانية بعدما أدخل بطريقة غير شرعية، فسارعت ناشطة بيئية في صور بالتحذير من خطورته وطالبت الدولة بضرورة ترحيله الى افريقيا.

وحيوان البابون، نوع من الشامبنزي الشرس يعيش في اثيوبيا او جنوب افريقيا، وأدخل الى لبنان بطريقة غير قانونية وكان موجوداً عند احد الأشخاص في قرية انصار الجنوبية بعد ان اشتراه من متجر للحيوانات الأليفة في صور، إلى ان علمت بوجوده الناشطة البيئية في شؤون الحيوانات لورا شتاينبخ.

وقدمت الناشطة البيئية النصيحة لصاحبه بضرورة عدم تواجده في المنزل لخطورته لا سيما انه يلحق الضرر بمن حوله من خلال التنفس او العض، اضافة الى امراض كثيرة قد تصيبه خلال فصل الصيف ومنها مرض الجدري.

وناشدت الناشطة البيئية التي تسلمت القرد من صاحبه، الدولة اللبنانية العمل لاستلام حيوان البابون الشرس من عندها في الحوش في منطقة صور واعادته الى موطنه.

وأكدت أنه على الرغم من جمالية شكله، فإن قرد البابون شرس ويتظاهر بأنه اليف لكن عند الانتهاء من تقديم الطعام تتحيز الفرصة للانقضاض على فريسته ولذلك يتم احتجازه داخل القفص، مشيرة إلى أن حرية هذا الحيوان في الغابات والقفز بين الشجر ليطارد فريسته يقتلها ثم ياكلها، والفقص ليس بيئته ابدا.

وشددت على أنه يلحق الضرر بالناس من خلال تنفسه او العض او غرز الاظافر في اللحم وهذا خطر جدا هذا عدا عن الامراض التي تصيبه خلال فترة الصيف وهو مرض الجدري وليس له علاج هنا في لبنان.

ولفتت إلى “اننا نبحث مع عدد من الجمعيات التي تهتم بالحيوانات لتسفيره خارج البلاد”، مع العلم ان جمعية حيوانات لبنان تهتم بخمسة بابون كانت في حدائق للحيوانات.