قرار زيدان يحرم ريال مدريد من ضم دجيكو

أفسد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، صفقة انضمام البوسني إدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، إلى قلعة الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن إدارة ريال مدريد، عرضت اسم إدين دجيكو على زيدان، إلا أن المدرب الفرنسي رفض التعاقد مع مهاجم جديد، بالإضافة إلى رفضه التعاقد مع كيبا أريزابالاجا حارس أتلتيك بيلباو.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي حاول أيضًا ضم دجيكو في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن البوسني كان سيلعب دور المهاجم الاحتياطي في حال انتقاله لأحد الناديين.

وأوضحت أن ديجكو صاحب الـ32 عاما قرر البقاء مع روما، لينجح في التأهل مع الجيالوروسي لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يلاقيه فيه برشلونة الإسباني.