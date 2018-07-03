قرار بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل

أصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف قرارا بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل جاء فيه:

ان وزير الدفاع الوطني

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/ 2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني ).

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

بناء على متقضيات الخدمة والسلامة العامة.

يقرر:

المادة الاولى : يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.

المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه.

أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية.

ب – تراخيص حمل الاسحلة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

ج- تراخيص حمل الاسلحة ( صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية .

د- تراخيص حمل الاسلحة الشخصية.

المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام.