قرار بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل

أصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف قرارا بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل جاء فيه:
ان وزير الدفاع الوطني
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/ 2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني ).
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
بناء على متقضيات الخدمة والسلامة العامة.
يقرر:
المادة الاولى : يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه.
أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية.
ب – تراخيص حمل الاسحلة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الاسلحة ( صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية .
د- تراخيص حمل الاسلحة الشخصية.
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام.
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