قراء صحيفة مدريدية يفضلون ميسي على إنجازات رونالدو

تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني على نظيره كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، في استفتاء صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من النادي الملكي.

وقالت الصحيفة، المعروفة بميولها المدريدية، إن القراء اختاروا ميسي كأفضل لاعب في العالم لعام 2017.

وأشارت إلى أن الأرجنتيني حصد هذا اللقب على الرغم من فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدد من الألقاب الفردية في عام 2017، كالكرة الذهبية وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب أوروبي ومؤخرًا جائزة جلوب سوكر.

وأوضحت أن ميسي فاز بجائزة وحيدة هذا العام، وهي الحذاء الذهبي، حيث سجل في الدوري الإسباني الموسم الماضي 37 هدفًا، وأنه سيحاول الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين الصيف المقبل في روسيا.