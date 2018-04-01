قداديس الفصح عمت قرى وبلدات إقليم الخروب

احتفلت منطقة إقليم الخروب بعيد الفصح المجيد، فعمت القداديس الاحتفالية معظم قرى وبلدات المنطقة، وألقيت العظات، التي شددت على “المحبة والتسامح والألفة ونبذ الخلافات، مع التشديد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك وحماية الاستقرار والسلم الأهالي، وكانت الآمال كبيرة بقيامة لبنان من أزماته ومعاناته”.

دير المخلص

وبالمناسبة، ترأس الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب في كنيسة دير المخلص في جون، قداس الهجمة، كما ترأس رئيس الدير الأرشمندريت نبيل واكيم القداس الصباحي.

وبعد القداس، استقبل ديب وواكيم المهنئين بالعيد في صالون الدير من وزراء ونواب وشخصيات وأحزاب ورؤساء بلديات، ومنهم وفد من عائلة الخطيب في بلدة حصروت ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار يرافقه رئيس بلدية المغيرية محمد محمود حمادة، وأحزاب وشخصيات من صيدا وجزين والجنوب والجبل.

دير مار شربل

وفي كنيسة دير مارشربل في الجية، ترأس رئيس الدير الأب شربل القزي قداس الفصح، وعاونه عدد من الكهنة.

كما أقيمت القداديس في بلدات: الرميلة، الدبية، البرجين، ضهر المغارة، المغيرية، جون، علمان، الجميلية، المطلة، مزرعة الضهر، المحتقرة، مزمورة، عين الحور، حصروت، الزعرورية، الوردانية، جدرا والدامور.