قتيل و12 جريحا بحادث على اوتوستراد دير الزهراني زفتا

قتل مواطن وأصيب أكثر من 12 بجروح مختلفة، في حادث سير وقع بعد ظهر اليوم على اوتوستراد دير الزهراني – زفتا.

وفي التفاصيل ان حافلة متوسطة الحجم لنقل الركاب على خط مرجعيون- حاصبيا اصطدمت بسيارة رانج “سي آر في” على اوتوستراد ديرالزهراني – حبوش قرب محلات “كامابلاست”، وادت قوة الاصطدام الى اجتياح الحافلة بعد صدم السيارة محل “كادو رشاد”، واصطدمت بمدخله. وأدى الحادث الى مقتل مواطن واصابة اكثر من 12 من ركاب الحافلة والرانج. وعملت سيارات الاسعاف من الهيئة الصحية الاسلامية، وكشافة الرسالة الاسلامية، واسعاف النبطية والصليب الاحمر على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة، كما عملت عناصر من قوى الامن الداخلي على تنظيم السير بعد الازدحام الخانق الذي سببه الحادث.