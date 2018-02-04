قتيلان و116 مصابا في تصادم قطارين بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

قتل شخصان وأصيب العشرات في تصادم قطار يحمل 147 مسافرا وموظفا في السكة الحديد والآخر للبضائع في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة.

وقالت شركة القطارات أمتراك في بيان إن عددا من عربات القطار خرجت عن السكة بعد الاصطدام.

وكان من بين المسافرين في الرحلة 8 من طاقم القطار الذي يربط بين نيويورك وميامي.

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل سائق شاحنة اصطدمت شاحنته بقطار على متنه برلمانيون في ولاية فرجينيا.

وأكد حاكم الولاية هنري ماكمستر عدد ضحايا الاصطدام، الذي وقع صباح الأحد.

وأوضح ماكمستر أن “116 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وأوضح متحدث باسم خدمة الطوارئ في الولاية أن الإصابات تتراوح بين الخدوش البسيطة إلى الكسور.

وأرسل الصليب الأحمر الأمريكي فرقة إنقاذ إلى مكان الحادث في مدينة كايس.

وتسرب نحو 22 ألف لتر من القود من قطار البضائع في الحادث ولكن المسؤولين قالوا إن الترسب لا يشكل خطرا على الناس أو الممتلكات.

وشهدت الأعوام الأخيرة العديد من حوادث القطارات القاتلة، إذ قتل 3 أشخاص في ديسبمر/ كانون الأول الماضي، في ولاية واشنطن بعدما خرج قطار عن السكة وهو يسير بسرعة 80 ميلا في الساعة في منعطف السرعة فيه محددة بنحو 30 ميلا في الساعة.