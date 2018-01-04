قتلى وجرحى في جنوب افريقيا جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة

قتل 18 شخصا واصيب 254 بجروح في جنوب افريقيا جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة، قبل أن تشتعل النيران في عدة مقطورات خرجت عن السكة اثناء توجه القطار من بورت اليزابيث إلى جوهانسبرغ.

وأعلنت شركة شوشولوزا ميل لسكك الحديد والتي تشغل قطارات لمسافات بعيدة في جنوب افريقيا ان “الشاحنة مرت على السكة في وقت “غير مناسب” فاصطدمت بالقطار الذي كان مسرعا بين بلدتي هنينمان وكرونستاد (200 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ)”.وأفادت الشركة أن 429 راكبا كانوا على متن القطار.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة سكك الركاب في جنوب افريقيا مثوثوزيلي سوارتز أن “18 شخصا قتلوا فيما أصيب 245” وأنه “لا يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى”. وأوضح لوكالة فرانس برس أن “88 فقط من المصابين في الحادث لا يزالون في المستشفى”. وأكد أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وتمت معالجة عدد من الجرحى في المكان بينما نقل آخرون الى المستشفى.