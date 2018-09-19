قتلى وجرحى بهجوم لطالبان على نقطة عسكرية أفغانية

ذكر رئيس شرطة مدينة قندهار جنوب أفغانستان اليوم (الأربعاء) أن 16 مسلحا على الأقل من طالبان قتلوا وأصيب 14 آخرون في اشتباك وقع الليلة الماضية في منطقة شوراباك، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأضاف عبد الرزاق أن طالبان هاجمت الكتيبة الخامسة لقوات الحدود الليلة الماضية واستمر الاشتباك حتى الرابعة صباح اليوم الأربعاء. وفي هذا الهجوم أصيب اثنان من قوات الحدود.

وعلى الجانب الآخر، ذكر مصدر أمني أنه خلال الاشتباك، قتل أربعة جنود من قوات الحدود وأصيب خمسة آخرون. ولم تعلق طالبان بعد.