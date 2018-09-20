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قتلى وجرحى بإطلاق نار كثيف في ولاية مريلاند الأميركية
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قتلى وجرحى بإطلاق نار كثيف في ولاية مريلاند الأميركية
قتلى وجرحى بإطلاق نار كثيف في ولاية مريلاند الأميركية
فى:
20 سبتمبر 2018, 19:16
فى:
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قتلى وجرحى بإطلاق نار كثيف في ولاية مريلاند الأميركية
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شعبة المعلومات توقف شخص قام بعمليات نصب واحتيال عبر بيع سيارات لضحاياه كان قد استأجرها وعرضها على احد تطبيقات التبادل التجاري
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