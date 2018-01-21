قتلى في هجوم استمر 12 ساعة على فندق وسط كابول

قُتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم نُفّذ السبت على فندق “إنتركونتيننتال” بكابول وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع صدرت عن الاستخبارات الأفغانية الأحد.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش صباح أن الهجوم “انتهى” بعد أكثر من 12 ساعة على بدئه.

وصرح دانيش إن “الهجوم انتهى وكل المهاجمين قتلوا”، موضحا أنه “تم إنقاذ 126 شخصا بينهم 41 أجنبيا”. وتابع أن الحصيلة الموقتة للهجوم هي “خمسة قتلى هم أربعة أفغان وأجنبي” لم تعرف جنسيته بعد.

وتم إخلاء ثمانية جرحى ليل السبت وفق الاستخبارات الأفغانية. وكان الفندق الواقع على إحدى التلال غرب كابول غارقا في الظلام وتتصاعد النيران من سطحه.

ويأتي الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، بعد سلسلة تحذيرات محددة صدرت في اليومين الماضيين بشأن الفنادق وأماكن تجمع الأجانب في كابول.

وبدأ الهجوم بتفجير أفسح المجال أمام المسلحين ثم قطعت الكهرباء، وفق مصدر في أجهزة مكافحة الإرهاب.

وأضرم المسلحون النار في الطابق الرابع من الفندق قبل أن يتحصنوا في الطابق الثاني، وفق مصدر أمني آخر.

وفي حزيران 2011، تعرض الفندق الى هجوم أوقع 21 تيلا تبنته حركة طالبان.

ومنذ ذلك التاريخ بات الفندق تحت حراسة أمنية مشددة مع مداخل خاصة وعمليات تحقق من السيارات وبوابات الكترونية عند المداخل، إلا أنه محاط بحدائق ومناطق خضراء قد تتيح التسلل خلسة إليه.

ويأتي هجوم السبت بعد أيام من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لكابول والتي انتهت الاثنين الماضي، وغداة اجتماع وزاري لمجلس الأمن في نيويورك خصص لأفغانستان.

المصدر: فرانس24/ أ ف ب