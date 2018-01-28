قبرص تنتخب رئيسها.. واناستاسيادس الاوفر حظا

دعي نحو 550 ألف قبرصي الى مراكز الاقتراع اليوم لاختيار رئيس للبلاد، في انتخابات يبدو فيها الرئيس المنتهية ولايته نيكوس اناستاسيادس الاوفر حظا للفوز بولاية ثانية في هذه الجزيرة الاوروبية المقسمة منذ اكثر من 40 عاما.

وتعطي آخر استطلاعات الرأي الرئيس المحافظ البالغ من العمر 71 عاما، والذي تعهد باعادة اطلاق مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة، نسبة 30% من نوايا التصويت.

وما لم تحصل اية مفاجأة، من المتوقع ان يبقى اناستاسيادس رئيسا للبلاد التي حققت انتعاشا اقتصاديا بعد ان كانت على شفير الافلاس في 2013.