قافلة مساعدات الغوطة تغادر بشكل مفاجىء خوفا على طاقمها

أعلنت الأمم المتحدة ان قافلة المساعدات التي دخلت ظهر الاثنين إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، غادرت قبل إتمام إفراغ حمولتها في مدينة دوما وسط القصف.

وكتب ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك على موقع تويتر “أن قافلة المساعدات (…) تغادر دوما الان بعد نحو تسع ساعات. أوصلنا مساعدات بقدر المستطاع وسط القصف”، مضيفاً “المدنيون عالقون في وضع مأسوي”.

وأوضحت متحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة في سوريا ليندا توم لفرانس برس “استمر القتال والغارات في الغوطة الشرقية اليوم (…) ومدينة دوماً ضمنا في الوقت الذي كان يتم فيه إفراغ القافلة”.

وافادت فرانس برس أن قصفاً استهدف مدينة دوما بينما كانت فرق الإغاثة تعمل على إفراغ القافلة.

وأكدت بيان ريحان عضو في المجلس المحلي في دوما لفرانس برس مغادرة القافلة “فيما كانت تسع شاحنات لا تزال تنتظر تفريغ حمولتها”.

وأضافت ريحان، التي كانت متواجدة في المكان، ان “الانسحاب جرى بشكل مفاجئ”.

وقال مصدر في الهلال الاحمر السوري أن “القافلة غادرت الغوطة الشرقية قبل إكمال تفريغ الحمولة من اجل الحفاظ على سلامة طاقمها”.