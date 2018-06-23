قاطيشا: حوالي 80% من عقد تشكيل الحكومة تمت حلحلتها

أشار النائب وهبة قاطيشا الى ان الأجواء التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة تشير الى ان حوالي ثمانين في المئة من العقد تمت حلحلتها.

قاطيشا وفي حديث إذاعي، قال ان القوات اللبنانية نقلت رؤيتها للرئيس المكلف وحقها في ان يكون من ضمن حصتها نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية وحقائب وازنة.

ولفت قاطيشا الى ان حزب القوات يطالب بمبدأين: الأول عدم تغييب المردة والكتائب عن التشكيلة الحكومية والمبدأ الثاني ان تتقاسم القوات والتيار الوطني الحر التمثيل.

قاطيشا اعتبر ان الرئيس ميشال عون رمزٌ وعليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع فهنا تكمن قوته، لافتا الى ان القوات ضد إضعاف العهد والسماح لأحد المكونات أن يفعل ما يشاء ويضارب على صلاحيات الآخرين.

وردا على سؤال عن العقدة الدرزية، رأى قاطيشا انها عقدة مفتعلة بالأساس، فالجميع يعلم ان من يمثل الدروز هو وليد جنبلاط.

وحول مرسوم التجنيس قال النائب قاطيشا أن القوات اللبنانية مع إعطاء الجنسية لكل صاحب حق وانها ترفض الأسماء التي يشوبها زغل لذلك إتجهنا للطعن به.

وأكد قاطيشا ان التواصل مع النظام السوري مرفوض، كذلك أن يكون في لبنان طرف مسلح، ويجب أن تجرى مفاوضات لإيجاد حل لهذا الأمر معتبرا ان ترسيم الحدود عملية يجب أن تتم.

هذا وأشار النائب قاطيشا الى ان عودة النازحين السوريين الى بلادهم باتت ضرورة اليوم قبل الغد لأن وضع البلد لم يعد يتحمل معتبرا انه لا يمكن إعادة النازحين الا عبر قرار للأمم المتحدة.