قائد شرطة كاتالونيا يمثل أمام القضاء في مدريد

وصل قائد شرطة كاتالونيا صباح اليوم إلى المحكمة الوطنية في مدريد، المكلفة بصورة خاصة مسائل الأمن القومي، حيث يمثل بتهمة “التحريض على الفتنة”، وفق ما افاد صحافي في “وكالة فرانس برس”.

واستدعي جوزيب لويس ترابيرو مع معاونيه ورئيسي الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كاتالونيا للمثول أمام القضاء في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الانفصالية المحلية الكاتالونية التي تلوح بإعلان الاستقلال من طرف واحد بعد استفتاء نظمته الأحد الماضي.

وإذا ما نفذ رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بودجيمون تهديده باعلان الاستقلال الاسبوع المقبل، فإن مدريد قد ترد بتعليق الوضع الحالي للاقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة.