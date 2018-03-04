قائد القطاع الغربي في اليونيفيل تفقد مشاريع إنمائية في برج قلاويه

زار قائد القطاع الغربي في قوات “اليونيفيل” الجنرال رودولفو سغانغا وفريق عمله بلدية برج قلاويه في قضاء بنت جبيل، واستقبله رئيس البلدية محمد نور الدين وفاعليات البلدة.

وجال الجنرال سغانغا والحضور على المشاريع الانمائية التي نفذت بمساهمات من قبل “اليونيفيل ” ومنها المدينة الرياضية، مشروع الحرش، ومشروع نادي المراءة الرياضي المنوي تنفيذه، وقد وافقت القوة الايطالية على تجهيزه بعد التنفيذ بمبلغ ثلاثين الف يورو في فصل الصيف القادم.

واعرب الجنرال سغانغا عن إعجابه بالاعمال المنجزة، وأشاد بدور رئيس البلدية الفعال والأعمال الإنمائية والبيئية والحضارية التي يقوم بها في البلدة.

وأكد “متابعة التواصل والتعاون مع المجلس البلدي، في سبيل تطوير المشاريع التى تهم سكان البلدة”.

بدوره شكر رئيس البلدية نور الدين زيارة قائد القطاع الغربي والوفد المرافق والالتفاتة الطيبة والكريمة من “اليونيفيل ” والقوات الإيطالية على المساهمة والاهتمام.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين نور الدين والجنرال سغانغا.