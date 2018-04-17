قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع النروجي ومحافظ بعلبك – الهرمل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع النروجي السيد Frank Bakke- Jensen على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة النروجية السيدة Lene Natasha Lind. وتمَّ البحث في مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.