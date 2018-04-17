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قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع النروجي ومحافظ بعلبك – الهرمل
قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع النروجي ومحافظ بعلبك – الهرمل
فى:
17 أبريل 2018, 15:49
فى:
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع النروجي السيد Frank Bakke- Jensen على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة النروجية السيدة Lene Natasha Lind. وتمَّ البحث في مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.
ثمَّ استقبل محافظ بعلبك – الهرمل الأستاذ بشير خضر وتناول البحث شؤوناً تتعلق بمنطقة البقاع.
كذلك، استقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني- السوري الأستاذ نصري خوري وجرى التداول في الأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية.
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