قائد الجيش واصل زيارته للكويت والتقى اميرها ومسؤولين عسكريين

واصل قائد الجيش العماد جوزاف عون زيارته لدولة الكويت، فالتقى قبل ظهر اليوم أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووجه شكره إلى الكويت “دولة وشعبا على دعمها المستمر للبنان ولجيشه”.

كما عقد العماد عون اجتماعا مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، بحضور نائبه الفريق الركن الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط في الجيش الكويتي، تخلله بحث في “علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصا في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية”.