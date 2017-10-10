قائد الجيش: من غير المسموح لأحد العبث بأمن المواطنين واستقرارهم

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم حفل تخريج دورة ضباط اختصاصيين في الكلية الحربية، حضره رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وأعضاء المجلس العسكري، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، إلى جانب الضباط والأساتذة المدربين وذوي المتخرجين.

استهل الحفل بمراسم رفع العلم وقسم اليمين من قبل الضباط المتخرجين، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن الدورة المتخرجة، ثم سلّم العماد قائد الجيش الشهادات للمتخرجين وجرى تبادل الدروع التذكارية بالمناسبة.

بعد ذلك، ألقى العماد عون كلمة توجّه فيها بالتهنئة إلى المتخرجين، لافتاً إلى أهمية تكامل الاختصاصات العسكرية في تأمين جهوزية الجيش، داعياً إياهم الى العمل بما تمليه عليهم رسالة الجندية والضمير المهني، وإلى الابتعاد عن كل أشكال السياسة والطائفية، ومما قاله: ” تتخرجون اليوم في وقت لا تزال فيه أصداء الانتصار الكبير الذي حققه الجيش على الإرهاب في عملية فجر الجرود، تتردّد على امتداد مساحة الوطن وفي الأوساط الإقليمية والدولية.

وتابع: “إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيِّ خرقٍ إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيِّ مطلب أو شعار كان، فالمحافظة على إنجاز “فجر الجرود”، تتطلب المحافظة على مسيرة السلم الأهلي والانتظام العام في البلاد، والجيش لن يفرِّط قيد أنملة بدماء شهدائه وجرحاه، وتضحيات رجاله، وسيضرب بيد من حديد كلَّ من يحاول إثارة الفوضى والشغب وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر”.