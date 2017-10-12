قائد الجيش بحث وسفير أوكرانيا سبل تعزيز التعاون بين الجيشين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير دولة أوكرانيا في لبنان السيد Ihor OSTASH، يرافقه الملحق العسكري العقيد Oleksandr M.GALKYN، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.