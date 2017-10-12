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عون: لا أحد يملك القدرة على تعطيل الإنتخابات النيابية التي ستجرى في موعدها
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قائد الجيش بحث وسفير أوكرانيا سبل تعزيز التعاون بين الجيشين
قائد الجيش بحث وسفير أوكرانيا سبل تعزيز التعاون بين الجيشين
فى:
12 أكتوبر 2017, 15:19
فى:
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير دولة أوكرانيا في لبنان السيد Ihor OSTASH، يرافقه الملحق العسكري العقيد Oleksandr M.GALKYN، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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