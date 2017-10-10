قائد الجيش: الاستقرار الأمني في لبنان محصناً ولن نسمح بالعبث به

اكد قائد الجيش العماد جوزاف عون الثلاثاء، جهوزيةَ الجيش الكاملة للدفاع عن الحدود في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، لافتاّ الى إنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارِهم.

وأكد أن “الجيش لن يفرِّط قيد أنملة بدماء شهدائه وجرحاه، وتضحيات رجاله، وسيضرب بيد من حديد كلَّ من يحاول إثارة الفوضى والشغب”، ووجه هذا الكلام أمام الضباط الاختصاصيين في احتفال تخريجهم من المدرسة الحربية بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وأعضاء المجلس العسكري، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، إلى جانب الضباط والأساتذة المدربين وذوي المتخرجين.

وقال للمتخرجون: “تتخرجون اليوم في وقت لا تزال فيه أصداء الانتصار الكبير الذي حققه الجيش على الإرهاب في عملية فجر الجرود، تتردّد على امتداد مساحة الوطن وفي الأوساط الإقليمية والدولية”.

ولفت الى انه “إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيّ خرق إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيّ مطلب أو شعار كان، فالمحافظة على إنجاز فجر الجرود، تتطلب المحافظة على مسيرة السلم الأهلي والانتظام العام في البلاد”.

وأشار العماد عون إلى أنّ “الاستقرار الأمني في لبنان عموماً بات محصّناً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وأيّ محاولة للإخلال به ستواجه بصورة فورية وحاسمة”، مؤكدا أنّ “قدرات الجيش في تزايد مستمر بفعل ورشة التدريب الناشطة فيه على جميع الصعد، ومواصلة الدول الصديقة تقديم الدعم العسكري النوعي له، تعبيراً عن ثقتها بدوره في ​مكافحة الارهاب​ والدفاع عن لبنان”، داعياً “العسكريين إلى مزيدٍ من اليقظة والجهوزية، لمواكبة مختلف استحقاقات المرحلة المقبلة”.

واستهل الحفل بمراسم رفع العلم وقسم اليمين من قبل الضباط المتخرجين، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن الدورة المتخرجة، ثم سلّم العماد قائد الجيش الشهادات للمتخرجين وجرى تبادل الدروع التذكارية بالمناسبة.