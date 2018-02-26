قائد الجيش استقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام والسفير الإيطالي وسلوم

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد Jean Pierre LACROIX على رأس وفد مرافق بحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة،والتطورات المتعلقة بالحدود الجنوبية.

كما استقبل قائد الجيش السفير الإيطالي السيدMassimo MAROTTI، والملحق العسكري العقيد Maximiliano SFORZA،وجرى البحث فيعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

واستقبل العماد عون ايضا الأب غريغوريوس سلوم،ثم الأب توفيق معتوق والسيد إيلي العاقوري من الجامعة الأنطونية، وتم التداول في شؤون مختلفة.