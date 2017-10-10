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في هذه الدولة.. شراء الأسلحة مسموح وبيضة كيندر ممنوعة!
في هذه الدولة.. شراء الأسلحة مسموح وبيضة كيندر ممنوعة!
فى:
10 أكتوبر 2017, 11:41
فى:
فن ومنوعات
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أعادت مجزرة لاس فيغاس الأخيرة ملف سهولة شراء الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة إلى الواجهة. ويعتبر شراء أنواع معينة من الأسلحة في عدد من الولايات خطوة سهلة جداً، ولا تحدّها قيود كثيرة.
وفي المقابل، تجد أن شراء منتجات أخرى ليس بهذه السهولة. وإليكم ثلاثة منتجات يمنع بيعها في أميركا تحت طائلة السجن ودفع الغرامة المالية:
– بيضة كيندر: في العام 1938 وتقربياً قبل 30 سنة من البدء بإنتاج بيضة كيندر الشهيرة والتي يحبها الأطفال حول العالم، أصدرت الولايات المتحدة الاميركية قانوناً يمنع استيراد أو صناعة أي حلويات خاصة بالأطفال. وهو القانون الذي ينطبق على بيضة كيندر التي لم تدخل الولايات المتحدة منذ البدء بإنتاجها.
– الجبنة الفرنسية: الجبنة الفرنسية والتي تعتبر فخر الفرنسيين، ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، ويصنع الأميركيون جبنة بديلة عنها يطلقون عليها اسم بري، لكن طعهما يختلف كلياً عن الجبنة الحقيقية. أما السبب، فهو استخدام الحليب غير المبستر في صناعة هذه الجبنة، وهو ممنوع استيراده في أميركا.
– كتب الأطفال المطبوعة قبل 1985: عام 2009 أصدرت الولايات المتحدة قانوناً يمنع بيع كتب الأطفال المطبوعة قبل العام 1985، وذلك بسبب إمكانية احتواء الطباعة على آثار رصاص في الحبر، وهو ما قد يؤدي في حال ابتلاعه إلى تسمّم لدى الأطفال!
المصدر: العربي الجديد
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