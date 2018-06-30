في نسخته التاسعة..”بياف” يكرم الابداع والفن

برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلا بوزير الثقافة غطاس خوري، احيت “مهرجانات بيروت الدولية للتكريم” نسختها التاسعة حيث كرمت عددا من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية.

وتخلل حفل التكريم وقفات فنية من النجوم المشاركين الذين اشادوا بالتنظيم وعبروا عن فرحتهم بتكريمهم في سيدة العواصم بيروت.

ومن هوليوود الى استراليا مرورا بالدول العربية وتركيا تألق المكرمون على المسرح قبل ان تكون لهم وقفة على السجادة الحمراء.

وتجدر الاشارة الى ان الحفل اقيم لأول مرة وسط بيروت وتحديدا في ساحة النجمة.