استشهاد فلسطيني وإصابة المئات في مواجهات الجمعة الثالثة لمسيرات العودة

في الجمعة الثالثة لاحتجاجات مسيرة “العودة الكبرى”، دارت مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني (28 عاما) برصاص الاحتلال، مساء الجمعة، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في التظاهرات المستمرة منذ أسبوعين إلى 28.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الطبيب أشرف القدرة أن حصيلة الجمعة بلغت 968 مصابا بجروح مختلفة بالرصاص واستنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم 17 مسعفا وصحافيا شرق قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي: “في الساعة الأخيرة كانت هناك عدة محاولات للمساس بالحاجز الأمني واختراقه، كما كانت هناك محاولات لرمي قنبلة وزجاجات حارقة، والقيام بأعمال الشغب في منطقة الحاجز الأمني”.

بدوره، جدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، الجمعة، دعوته الى إجراء “تحقيق مستقل وشفاف” في هذه الاحداث. وطالب الأمين العام بـ “الامتناع عن أي عمل يمكن أن يوقع ضحايا جددا وعن كل اجراء يمكن ان يعرض المدنيين للخطر”.

وبدأت هذه الاحتجاجات في 30 آذار، إذ توافد في الجمعة الأولى والثانية عشرات آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على الحدود مع اسرائيل.

ومن المتوقع ان تستمر حركة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم “مسيرة العودة” ستة اسابيع حتى ذكرى النكبة، للمطالبة بحق العودة.